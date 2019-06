Patricia Paay hoeft ‘geleende’ 93.000 euro niet terug te betalen

De zangeres, die momenteel in een zorghotel verblijft na een val van de trap, laat via haar juridisch adviseur weten ‘erg blij’ te zijn met het vonnis.



Osuro gaf in de periode dat het bedrijf werd geleid door een goede vriend van Paay, Robbert Rijsbergen, flinke bedragen aan haar waarmee ze onder meer een auto aanschafte en rekeningen betaalde. Ook stuurde de zangeres facturen door die Osuro dan betaalde. De tv-persoonlijkheid zou vanaf 2015 verschillende bedragen van het bedrijf hebben ontvangen. Nadat Rijsbergen in 2017 als directeur aan de kant was gezet, ontdekte zijn zoon (met wie hij in onmin leeft, red.) in totaal 1,75 miljoen euro aan dubieuze betalingen in de bedrijfsadministratie.



Patricia bleef volhouden dat het ging om een gift, maar Osuro zei dat het om een lening ging en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat voor een bedrag van 83.000 euro niet voldoende was aangetoond dat Patricia het zou moeten terugbetalen. Wel kreeg het bedrijf nog de kans om voor het resterende bedrag bewijzen aan te leveren. Daarvan is dus nu dus ook besloten dat Patricia het geld mag houden.