Patricia Paay geeft update vanuit ziekenhuis: ‘Erger dan gedacht’

Paay werd eerder deze week onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Ze kampte met een complicatie aan haar heup en werd geopereerd. Hoewel de 72-jarige blondine daarna liet weten dat het weer goed met haar ging en dat ze hoopte dat ze snel weer naar huis mocht, blijkt de situatie toch ernstiger dan gedacht. Paay zou te lang hebben doorgelopen met de pijn die ze had. En dus moet ze langer revalideren. ‘Ik sta nog niet te dansen maar elke dag even uit bed, aankleden en fysiotherapie. Helaas mag ik nog niet naar huis maar het gaat heel langzaam elke dag een stukje beter.’



De bloemetjes en kaartjes die Paay heeft ontvangen, doen haar goed. ‘Heel erg lief. We zijn er nog niet maar ik hoop dat ik letterlijk snel weer op de been ben. Heel veel dank voor al jullie lieve beterschapswensen online’, aldus Paay.