Patricia ligt nog altijd in het ziekenhuis en Bibi zit op een roze wolk

Kleuterse­rie Jan Smit wordt speelfilm met stemmen van Chantal Janzen én dochtertje Emma

Van de kinderserie 2 Kleine Kleutertjes is een animatiefilm gemaakt. De film, getiteld Een Dag Om Nooit Te Vergeten, is een idee van Jan Smit en is gebaseerd op de populaire tekenfilmpjes met liedjes, boeken en een theatervoorstelling, heeft zijn platenmaatschappij VoSound bekendgemaakt.

4 november