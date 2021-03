Patricia eindelijk verlost van coronacoupe en Gerard komt nét te laat

Op1 stopt op zondag, KRO-NCRV praat met NPO over toekomst Kockelmann en Muusse

16 maart De zondaguitzending van Op1 verdwijnt vanaf 4 april. Dat betekent ook dat het duo Sven Kockelmann en Talitha Muusse niet langer te zien zal zijn. KRO-NCRV is enthousiast over het tweetal en gaat met de NPO in gesprek over verdere mogelijkheden.