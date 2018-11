Patiënten hopen op geld van kijker in nieuw programma Bert van Leeuwen

InterviewVier ernstig zieke mensen vragen in het nieuwe EO-programma Je Geld of Mijn Leven tv-kijkers om een financiële bijdrage voor behandelingen die ze zelf niet kunnen betalen. Bert van Leeuwen presenteert het spraakmakende programma.

De Evangelische Omroep kan nog niet zeggen welke patiënten meedoen, maar het gaat vooral om zieke mensen die zich voor genezing gedwongen zien naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze door Nederlandse dokters zijn opgegeven, maar er over de grens wel een levensreddende, maar dure behandeling bestaat. Die behandelingen worden hier niet altijd goedgekeurd of vergoed. Of zijn soms zo specialistisch en zeldzaam dat ze niet worden aangeboden.



De vier, die al een crowdfunding begonnen of van plan zijn dat te gaan doen, worden woensdag 12 december aan een ‘hopelijk gul’ publiek voorgesteld in een kick-off uitzending op NPO 1. Daar wordt de kijker letterlijk om financiële steun gevraagd.



Producent Vincent TV (onlangs winnaar van de Gouden Televizier Ring voor Beau Five Days Inside) en presentator Bert van Leeuwen volgen de ‘deelnemers’ de maanden daarop in het verdere verloop van de crowdfunding en als het lukt ook tijdens de beoogde behandeling.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Bert van Leeuwen. © Willem Jan de Bruin

Waarde van een mensenleven

,,De vraag die zich opdringt: wat is een mensenleven waard?’’, zegt Van Leeuwen. ,,Ik vraag ze ook hoe het nu is om in die situatie bijna letterlijk je handje op te houden. Ze schamen zich, maar kunnen niet anders. Een kostbare operatie, behandeling of hulpmiddel zou hun leven kunnen redden of de kwaliteit van leven verbeteren.’’

Quote Je zult mij niet met een draaiende camera bij een zorgverze­ke­raar zien binnenstap­pen om verhaal te halen Bert van Leeuwen

De presentator, bekend van onder meer Het Familiediner, wil benadrukken dat het geen wedstrijd betreft. ,,Dit is geen show natuurlijk. ‘Meld je aan en geef!’ Dat willen we absoluut niet uitstralen. We willen een gezicht geven aan mensen die buiten ons systeem vallen en hopen hen te helpen. Je zult mij niet met een draaiende camera bij een zorgverzekeraar zien binnenstappen om verhaal te halen. Ik maak dit programma vanuit nieuwsgierigheid en zo objectief mogelijk.’’



Maar kán dat wel? ,,Betrokkenheid geeft ook een gevoel van verantwoordelijkheid’’, erkent Van Leeuwen. ,,Dus je raakt je onafhankelijkheid sowieso een beetje kwijt. Het kan zo zijn dat er nagenoeg geen geld binnenkomt. Die mogelijkheid hebben we van tevoren met de mensen besproken. In dat geval zal ik kijken hoe ik met mijn bekendheid en netwerk toch een beetje kan helpen.’’

Slapen

,,Van Het Familiediner slaap ik nooit slecht’’, vervolgt de EO-coryfee. ,,Daar draait het meestal om de eigen, vrije keuze om het weer bij te leggen. Maar dít gaat over mensen die door ziekte of misschien een ongeval, in een situatie zijn beland waar ze niets aan kunnen doen. Daar kan ik wél slecht van slapen.’’

Quote Van Het Familiedi­ner slaap ik nooit slecht Bert van Leeuwen