Pathé verkoopt tienduizenden kaarten voor eerste weken

Nederland lijkt hiermee dezelfde trend te volgen als andere Europese landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar het publiek na maanden coronasluiting ook massaal weer naar de film ging. De populairste film in de voorverkoop is het Nederlandse epos De Slag om de Schelde. De duurste Nederlandse film in vijftien jaar zou in eerste instantie in december in première gaan, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronalockdown.

De film van regisseur Matthijs van Heijningen vertelt het verhaal over de ‘vergeten slag om de Schelde’ in de herfst van 1944. Dit gevecht, de heftigste slag die in de oorlog in Nederland werd uitgevochten, speelde een cruciale rol in de bevrijding van Nederland. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Blom, Susan Radder en Jamie Flatters.

Andere titels die het goed doen, zijn de komedie Judeska in da House van Jandino Asporaat, de actiefilm Nobody en Spiral, een nieuw deel in de langlopende horrorserie Saw.

De Nederlandse bioscopen zijn vanaf zaterdag weer open. In eerste instantie geldt er een limiet van vijftig mensen per zaal, maar de sector rekent erop dat dit aantal eind juni omhoog gaat. Om een film te kijken hoeven bezoekers geen sneltest te doen.

