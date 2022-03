Paskal Jakobsen, Bertolf en Paul de Munnik bundelen krachten als Musketiers

Noodfonds opgericht voor filmmakers in oorlogsge­vaar

Filmprofessionals die gevaar lopen door de oorlog in Oekraïne kunnen een beroep doen op een nieuw filmfonds. Het is opgericht door de International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR), een initiatief van het Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en de European Film Academy.

8 maart