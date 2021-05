Pasgeboren dochtertje van rapper Murda overleden

The Voi­ce-zangeres Hanin (18) doet noodkreet om uitzetting te voorkomen

30 april De Syrische zangeres Hanin al Kadamani (18), die afgelopen seizoen indruk maakte in The voice of Holland, doet een noodkreet om te voorkomen dat zij en haar familie worden uitgezet. Ze hebben een document nodig uit Venezuela, maar krijgen bij dat land naar eigen zeggen zelf niets voor elkaar. Haar laatste hoop is nu dat iemand in Nederland connecties heeft die kunnen helpen.