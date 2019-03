Pasgeboren dochtertje Jim Bakkum in ziekenhuis

Jim spreekt via Instagram van een ‘intense en ontzettend leerzame’ periode ‘vol pieken en dalen'. ,,Maar het allerbelangrijkste is dat ze nu thuis is’’, schrijft de zanger. Speciale dank gaat uit naar het ziekenhuispersoneel dat Molly er bovenop hielp. Ook stuurt hij alle ouders die zieke kinderen hebben extra liefde toe.

Molly is het zusje van Lux (6) en Posy (4). Jim en Bettina stapten in 2011 in het huwelijksbootje. ,,Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven. Nóg een keer dit wonder ervaren. Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen’’, liet Jim na de geboorte van zijn derde spruit weten.