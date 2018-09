Pascal (31) wint ruim een miljoen euro in bizarre finale Miljoenenjacht

Al aan het begin van het populaire tv-spel met Linda de Mol ging het beleidsmedewerker Pascal voor de wind. Hij belandde in de finale door in de tussenronde binnen no time een som op te lossen, waardoor de enige andere overgebleven kandidaat Marco met lege handen naar huis ging.



In de bekende finale bleek pas echt dat het Pascals dag was. Afgelopen week had hij daarover trouwens al allerlei grapjes gemaakt op zijn werk. ,,Ik zei dat ze me maandag niet meer zouden zien'', vertelde lachend hij aan De Mol.



De vader van twee kinderen (0 en 4 jaar) opende vervolgens allerlei koffers met lage bedragen. De biedingen van de bank liepen dan ook steeds verder op, van 78.000 als openingsbod via 147.000 euro, 281.000 euro, 399.000 euro en 763.000 euro.



Na dat bod besloot Pascal door te spelen. Hij moest één koffer openmaken en wist het laagste bedrag (1000 euro) eruit te vissen. Linda, wetende hoe laat het was, vloog Pascal juichend in de armen. Haar voorgevoel bleek terecht: de bank bood hem ruim een miljoen euro.



,,Het lijkt wel een droom'', zei Pascal, die niet verder durfde te spelen. Hij drukte op de knop en was in één klap miljonair.