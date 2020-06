Paris Jackson en lover brengen eerste album uit

Op de plaat, die de naam van de band heeft, staan vijf nummers. Een daarvan, Geronimo , schreef Jackson toen ze als tiener zware psychologische problemen had. De enige dochter van Michael Jackson bracht destijds na een zelfmoordpoging twee jaar door in een instituut voor jongeren met mentale moeilijkheden.

In een statement aan onder meer Billboard vertelt de 22-jarige dat Geronimo gaat over verlies, verdriet en loslaten. ,,Veel van onze muziek gaat over pijn”, aldus de zangeres. ,,Dat zal voor veel mensen wat ‘emo’ of treurig overkomen, en dat is oké. Maar ik hoop dat het ook steun biedt aan mensen die zich voelen hoe ik me toen voelde, vooral het liedje Geronimo. Het zou mooi zijn als luisteraars zich daarbij realiseren dat ze niet de enigen zijn. En dat het leven weer beter kan worden.”