Paris Hilton straalt in trouwjurk met enorme sleep en Elliot Page is trots op sixpack

Giel Beelen geeft Omroep Zwart vast onderdeel in zijn radioshow na vroegere incidenten

Omroep Zwart is vanaf januari te horen in het avondprogramma dat Giel Beelen voor BNNVara maakt op NPO Radio 2. Dat werd bekendgemaakt tijdens de ledenwerfmarathon van de aspirant-omroep, waar Beelen vanavond te gast was.

26 november