Paris Hilton: Geld kan me gestolen worden, ik wil nu vooral kindjes krijgen

Nadat Hilton zich van haar meest kwetsbare kant liet zien in de YouTube-documentaire This Is Paris, laat de realityster en deejay nu opnieuw van zich horen. De docu, die twee jaar geleden werd opgenomen, is volgens Hilton immers ‘nu al gedateerd’, zegt ze in de podcast Just for Variety.

,,Ik zei destijds dat ik alleen maar gedreven werd door geld en dat ik niet zou rusten totdat ik miljardair was. Maar daar ben ik van teruggekomen. Ik zei dat omdat ik niet gelukkig was in mijn privéleven en daardoor zag ik geld als vrijheid. Het was voor mij een manier om onafhankelijk te zijn en daar richtte ik me toen ook heel erg op. Maar nu ben ik zó gelukkig en zo ontzettend verliefd, dat dat geld me gestolen kan worden. Ik ben nu meer geïnteresseerd in kindjes krijgen”, aldus Paris.

Quote Carter geeft me rust en is niet zo onder de indruk van dat wereldje waar ik vandaan kom Paris Hilton

De Hilton-erfgename is verloofd met investeerder Carter Reum, die volgens haar ‘heel anders is dan vorige vriendjes’. ,,Hij geeft me rust en is niet zo onder de indruk van dat wereldje waar ik vandaan kom. En dat vind ik juist zo leuk aan hem. Hij is volledig zichzelf en laat mij ook volledig mezelf zijn. En dat is iets wat ik in eerdere relaties niet heb meegemaakt. Uiteindelijk werd er op de een of andere manier toch weer misbruik van me gemaakt, hetzij van mijn familienaam of mijn bekendheid. Dat is nu absoluut niet het geval, Carter is zo relaxed en zeker van zichzelf, dat ik met hem een gezin wil stichten en heel oud wil worden.”

