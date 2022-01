Parasite-regisseur Bong Joon Ho werkt aan nieuwe film

Voice-rel Is Rietber­gens ‘effe voelen’ bij Nienke strafbaar? ‘Ik zou eerst meteen twee uur met haar praten’

Zangeres Nienke Wijnhoven (23) vertelde gisteren bij Beau hoe ze seksueel was belaagd door de in opspraak geraakte bandleider Jeroen Rietbergen van The Voice of Holland. Is wat zij meemaakte reden om aangifte te doen en is er dan een goede kans op vervolging?

