Paramore-ster Hayley Williams waarschuwt fans: ‘Stem je op deze politicus, dan ben je dood voor mij’

Met videoZangeres Hayley Williams (34), frontvrouw van de populaire Amerikaanse rockband Paramore, moet niets hebben van fans die de Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis steunen. Waar menig artiest vaak zegt dat alle fans welkom zijn, is Williams duidelijk: ,,Stem je op hem, dan ben je dood voor mij.’’

Artiesten zijn soms huiverig om hun politieke voorkeur uit te spreken. Fans zijn uiteindelijk hun inkomstenbron en die kun je beter niet van je vervreemden. Maar Williams, die al zo’n twintig jaar meedraait als zangeres, heeft er geen enkele moeite mee, zoals op internet naar verluidt wel werd beweerd.

,,Ik vertel jullie met liefde dat ik me er fucking comfortabel bij voel om over politiek te praten’’, zei ze afgelopen week tegen het publiek bij het Adjacent Music Festival in Atlantic City. ,,Als je op Ron DeSantis stemt, ben je fucking dood voor mij. Is dat comfortabel genoeg voor jullie?’’ Het publiek ontving haar woorden met gejuich.

Strijder tegen woke

Ron DeSantis, gouverneur van Florida, meldde zich vorige week officieel als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. Hij noemt zichzelf een strijder tegen alles wat ‘woke’ is en geldt als belangrijkste rivaal van ex-president Donald Trump, die opnieuw een gooi doet.

De afgelopen weken voerde DeSantis een aantal zeer omstreden wetten door die met name de lhbti-gemeenschap treffen. Transgenderzorg voor minderjarigen is verboden, shows met dragqueens in praktijk ook. Verder mogen transgender personen niet meer het toilet gebruiken dat bij hun genderidentiteit past en mag je op scholen geen andere voornaamwoorden gebruiken dan die van je geboortegeslacht.

Hayley Williams is juist voorvechter van lhbti-rechten. Toen haar geboortestaat Tennessee soortgelijke wetgeving doorvoerde, schreef ze op Instagram: ‘Drag is geen misdaad. Genderzorg voor iedereen, inclusief onze jeugd, is noodzaak.’

Hoewel DeSantis met zijn wetten de meest conservatieve vleugel van de Republikeinse partij aanspreekt en minder door schandalen is omgeven dan Trump, staat de oud-president er in vroege peilingen vooralsnog beter voor. Meer dan de helft van de Republikeinse kiezers ziet in Trump opnieuw de beste presidentskandidaat.

