Paméla is blij met Libelle voor laaggeletterden: ‘Bij dictee werd het zwart voor mijn ogen’

Melkert is blij met het initiatief. Al sinds de lagere school worstelt zij met lezen en schrijven. ,,Bij dictee werd het zwart voor mijn ogen,” vertelt ze. Hoewel ze veel steun ontvangt van haar familie, loopt ze dagelijks tegen haar taalbeperking aan. ,,Een formulier invullen voor de gemeente of het informatiebord lezen op Schiphol: ik raak ervan in de war. En dat is frustrerend. Ik ben zo slim, maar moet bij simpele dingen om hulp vragen.” Melkert helpt momenteel ook lotgenoten bij het invullen van energietoeslagen. ,,Ook enorm stressvol voor mensen als ik.” Dat ervoer ze ook in de coronatijd. ,,Tijdens de persconferenties stond er wel een tolk op de achtergrond te gebaren, maar waarom was er geen speciaal telefoonnummer voor laaggeletterden? Hier kan Rutte nog iets van leren.”

Laaggeletterden - Nederland telt er 2,5 miljoen - hebben weinig leesvoer tot hun beschikking dat echt begrijpelijk is. Op een speciale krant en een selectie hertaalde literatuur na moeten zij vaak uitwijken naar kinderboeken. Vorig jaar begon het NOS journaal met een online bulletin voor laaggeletterden. Volgens de Stichting Lezen en Schrijven, die betrokken was bij de speciale Libelle, is dit het eerste tijdschrift dat volledig is hertaald. Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle, is trots. ,,We wilden een magazine maken waarin lezers zichzelf in herkennen, want laten we wel wezen: de avonturen van Jip en Janneke hebben niks te maken met de belevingswereld van een vrouw van 45 plus.” Ze hoopt dat het tijdschrift ook wat schaamte bij de doelgroep wegneemt: ,,Bijna 1 op de zeven volwassenen heeft moeite met lezen. Iedereen kent dus wel iemand die hiermee worstelt, maar weten we ook wie dit is? Laaggeletterden zijn er ook getraind om hun beperking te verbloemen, door bijvoorbeeld te zeggen dat hij of zij zijn bril is vergeten wanneer de gemeenteambtenaar vraagt om een formulier in te vullen. Ik hoop dat we het taboe een beetje kunnen doorbreken.”