Paleis Het Loo pas medio 2022 weer open

Interview Jennifer Hoffman halfjaar na geboorte Cooper: ‘Komt dat moederge­voel nog of hoe zit dat?’

24 juli Ze speelt Hannah in de bioscoopfilm De Luizenmoeder, maar Jennifer Hoffman (40) kan zich niet voorstellen dat ze over een paar jaar zelf op het schoolplein staat met haar zoon. ‘Cooper is nu zes maanden en ik denk nog steeds: is dit wat je moet voelen als je moeder bent?’ Dat biecht zij op in ons tijdschrift Mezza.