Özcan Akyol, Humberto Tan en Janine Abbring in de race voor Sonja Barend Award

Hoe Robbert Rodenburg dit dorp achter zich liet om tv-ster te worden: nu interviewt hij grote BN’ers

10 september Het begon allemaal met optredens in de huiskamer in Bergambacht. Nu heeft Robbert Rodenburg al meer dan tien miljoen kijkers op YouTube met ‘Open Kaart’ én zit hij in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. ,,Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg, die uitspraak vind ik helemaal niks.”