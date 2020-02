Özcan Akyol gaat Boekenweek-programma presenteren

Giel en Malou blikken terug op date: De eerste kus was degelijk

17:02 Giel Beelen (42) en zijn nieuwe liefde Malou (29) hebben vandaag op Radio Veronica voor de eerste keer teruggeblikt op hun first date. Zo doet Malou aan nieuwslezer Jeroen Latijnhouwers onder meer uit de doeken dat ze de eerste kus ‘nogal degelijk’ vond. Iets waar Giel compleet anders over denkt. ,,Voor mijn gevoel heb ik gewoon vet gezoend.” Het koppel is in ieder geval nog lang niet op elkaar uitgekeken. ,,Ik denk dat er nog veel dates volgen.’’