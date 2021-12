Overnachten in Home Alone-huis? Dat kan straks eenmalig

Fans kunnen een nacht in het huis uit de Home Alone -films boeken op Airbnb. Devin Ratray (44), die de oudere broer Buzz van Kevin McCallister speelt in de bekende films, organiseert eenmalig een verblijf voor maximaal vier gasten op 12 december.

In de eerste Home Alone-film uit 1990 gaan Kevins ouders rond de feestdagen met hun zoon Buzz naar Parijs, maar vergeten ze Kevin. Daardoor is hij alleen thuis, waar hij te maken krijgt met twee inbrekers. Na het eerste deel volgden meerdere versies van de film, zoals het pas uitgekomen Home Sweet Home Alone.

,,Je kent me misschien niet als een heel hartelijk persoon, maar ik ben volwassen geworden en ik zou graag mijn ouderlijk huis, zelfs mijn pizza, met jullie willen delen deze feestdagen”, zegt karakter Buzz in een persbericht. In een van de films ontsnapt de tarantula van Buzz, genaamd Axl. Daarover zegt hij: ,,Probeer mijn tarantula, Axl, deze keer niet los te laten.”

Opbrengst

Tijdens het verblijf in het huis van de McCallister-familie kunnen fans een tarantula die Axl heet ontmoeten en pizza eten, schrijft tijdschrift People. Het huis, dat in Chicago staat, wordt net zo gedecoreerd als in de eerste film. De opbrengst van de actie wordt door Airbnb aan het La Rabida-kinderziekenhuis in Chicago gedoneerd.

