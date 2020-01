Over Mijn Lijk dwingt je als kijker stil te staan bij wat écht belangrijk is

Het is altijd maar afwachten hoe het uitpakt als een nieuwe presentator een van je lievelingsprogramma’s overneemt. Wéér een nieuwe presentator moet ik eigenlijk zeggen, want Tim Hofman is de vierde in rij die Over Mijn Lijk presenteert. Het is verleidelijk een soort ranglijst te maken. Is hij beter dan Yvon Jaspers en Valerio Zeno? Komt hij in de buurt van oer-vader Patrick Lodiers, die de hardste vragen zo innemend en met humor kon stellen?