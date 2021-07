Ouderlijk huis Kurt Cobain wordt museum

Cobain woonde van 1968 tot 1984 in het huis, dat in 2018 door zijn familie verkocht werd aan de huidige eigenaren Lee en Danielle Bacon. Zij tikten het pandje voor 190.000 euro op de kop en hadden vrijwel meteen het plan om er een museum van te maken. Vanwege buurtregels kan het geen fulltime museum worden, maar door privé-rondleidingen op afspraak te maken hoopt Bacon zo toch voldoende mensen aan te trekken.

,,We brengen het huis volledig terug naar de vintage staat zoals het er vroeger uitzag, toen Kurt hier opgroeide. Het moet echt een eerbetoon aan hem worden, dat tot in de puntjes verzorgd is. Ook over 20 jaar moeten mensen nog weten wie hij was, dat gaan wij ze hier bijbrengen”, aldus de eigenaar.