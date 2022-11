Oude Egypte heeft Ruud Gullit aan het denken gezet: ‘Ik geloof niet in toevalligheden’

NPO: ON! doorverwe­zen na bezwaar Zwarte Pietenjour­naal

De NPO heeft Ongehoord Nederland (ON!) ‘doorverwezen naar de adviescommissie bezwaarschriften, zoals gebruikelijk is als er bezwaar wordt aangetekend tegen een besluit’. Dat laat een woordvoerder van de NPO desgevraagd weten aan het ANP. ON! meldde vanmiddag bezwaar aan te tekenen tegen de keuze van de NPO om het Zwarte Pietenjournaal van de omroep te weigeren. De NPO heeft het bezwaar ontvangen.

8 november