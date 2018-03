Oud-winnaar Alexander Rybak weer naar Songfestival voor Noorwegen

Rybak wist met zijn nummer That's How You Write A Song de meeste stemmen binnen te halen. Hij zal zich nu in de tweede halve finale van het songfestival, gelijktijdig met Waylon, moeten kwalificeren voor de grote finale op 12 mei.



Met het aanstekelijke nummer Fairytale won Rybak in 2009 glorieus het songfestival, dat toen werd gehouden in Moskou. De Nederlandse bijdrage was toen in handen van De Toppers.