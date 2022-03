Oud-student doet aangifte tegen Metsers wegens aanranding en seksueel overschrijdend gedrag

Manipulatief

De oud-student heeft aangifte tegen Metsers gedaan van aanranding en seksueel overschrijdend gedrag. Tegen Shownieuws vertelt hij dat het om meerdere incidenten gaat, zowel op verbaal als fysiek vlak. Na de eerste berichtgeving in de media ontving de oud-student een e-mail van Metsers. Deze was volgens hem ‘zeer manipulatief’ en bedoeld om hem te ‘neutraliseren’. Hij besloot daarop naar de politie te stappen. ,,Zijn e-mail was voor mij de druppel. Ik wil dit onderwerp verwerken en een plekje geven. Hopelijk kan ik hem op een dag vergeven.”

Metsers, die onder meer te zien was in Goede Tijden, Slechte Tijden, herkent zich niet in de beschuldigingen en reageerde eerder geschrokken. ,,Het gaat mij aan het hart en ik neem het zeer serieus dat er oud-studenten zijn die onprettige gevoelens hebben overgehouden aan mijn lessen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest en ik leef met hen mee. Ik respecteer ieders beleving en had gewild dat ik het destijds beter had meegekregen. Dat reken ik mezelf aan.”