Oud-Journaalgezicht Aldith Hunkar over diversiteit op tv: ‘Soms is het: vertel je verhaal, exoot’

met videoOud-Journaallezer Aldith Hunkar (60) is blij dat er ‘meer kleur’ op televisie is dan in haar tijd, maar stoort zich eraan dat redacties soms mensen uitnodigen puur om hun achtergrond. ,,Je moet niet iemand uitnodigen om te praten over zijn of haar ‘anders zijn’. Zo van: ‘vertel je verhaal, exoot’.”

Hunkar had vorig jaar kritiek op de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring, omdat er maar zelden presentatoren van kleur genomineerd worden. Zij was zelf meer dan een kwart eeuw geleden de eerste niet-witte presentatrice die een Zilveren-Ster won en daarmee ook gelijk de laatste vrouw van kleur die de prijs in ontvangst mocht nemen. Daarop beloofde de organisatie beterschap.

,,Er is veel meer kleur op televisie dan in mijn tijd, maar het is de manier waarop waarvan ik zo nu en dan denk: dat moet het niet zijn. Je moet niet iemand uitnodigen om te praten over zijn of haar ‘anders zijn’. Zo van: ‘vertel je verhaal, exoot’”, zegt ze in onze videoserie ‘Echt...’. ,,Ik wil niet de hele dag die zwarte vrouw zijn, ik ben Aldith, ik ben een vrouw, ik ben een dochter van iemand, ik ben een vriendin van een hoop mensen, ik ben een professional, ik ben een consument. Allemaal dingen waar je ook met me over kunt praten.”

Conflict

Hunkar werd midden jaren negentig bekend als presentatrice van het Jeugdjournaal en later ook als presentatrice en verslaggever voor het NOS Journaal. Er werd veel over haar uiterlijk gesproken. ,,Ik dacht: ik ga het nieuws brengen voor de kinderen, wist ik veel dat het heel erg zou gaan over hoe ik eruit zie, wat ik uitstraalde, wat ik zeg. Dat was in een keer nieuw.”

Na een conflict met haar werkgever was ze bijna vijftien jaar lang niet op tv te zien. Ze heeft een bitterzoet gevoel als ze weer op het Mediapark rondloopt. ,,Al die jaren dat ik hier werkte, mocht ik overal binnenkomen, had ik een pasje, dacht ik steeds ‘kijk mij hier nou lopen’”, vertelt de journaliste. Ze haalt een krant uit 1994 tevoorschijn, waarin ze wordt aangekondigd als nieuw gezicht van het Jeugdjournaal. ,,Een meisje van buiten Paramaribo die mag rondlopen op het Mediapark met een pasje, dat had ik zelf wel gehoopt, maar nooit verwacht.” Dus toen ze dat pasje moest inleveren, was dat wel een moment. ,,Ik heb wel even gehuild. Ik vond dat echt heel, heel erg. Dat ben ik nooit vergeten.”

