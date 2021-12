Oud-deelnemers talentenjachten krijgen tweede kans in nieuwe show

Krabbé presenteert het programma en praat met deelnemers van shows als Idols , X-Factor en The Voice of Holland over hun ervaringen en wat ze sindsdien hebben meegemaakt. Elke aflevering zijn zeven oud-kandidaten te zien.

Waylon, zelf oud-kandidaat van Holland’s Got Talent en coach bij The Voice, werkt met hen samen om een optreden met een liveband neer te zetten. De kandidaten bepalen per aflevering samen wie de beste is. De winnaars plus een deelnemer die van Waylon een wildcard krijgt, strijden tegen elkaar in de finale om de prijs van 25.000 euro.