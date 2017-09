Oud-chauffeur Gert Timmerman: Ik ga door met de actie

Mindf*ck mist Gouden Roos, Anti Pest Club wint wel

19 september Jeugdprogramma Anti Pest Club is in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Gouden Rozen. De show van de EO en Zapp won in de categorie jeugdprogramma. Anti Pest Club was de enige van vier Nederlandse genomineerden die in de prijzen viel.