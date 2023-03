Oscarwinnares wil alleen ‘they/them’ zeggen tegen beeldje als eerbetoon aan transdochter

Met video John Travolta in tranen en een hereniging: alle Os­car-hoogtepun­ten op een rij

De knettergekke ADHD-actiekomedie Everything Everywhere All At Once werd de grote Oscarwinnaar in een ceremonie die zeker na de dreun van Will Smith wat aan de tamme kant was. Maar met Lady Gaga in een T-shirt, een ezel op het podium en bakken aan tranen, bevatte Hollywoods meest spetterende show van het jaar voldoende hoogtepunten.