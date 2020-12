Oscars worden in 2021 op 'normale' wijze uitgereikt

In tegenstelling tot belangrijke awardshows die dit jaar virtueel gehouden werden, is de organisatie van de Oscars, oftewel de Academy Awards, vooralsnog van plan het event 'gewoon' plaats te laten vinden in het Dolby Theatre in Los Angeles. Dit heeft een woordvoerder laten weten aan Variety .

De 93e editie van de Oscars zou normaal gesproken op 28 februari 2021 plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus is die datum uit voorzorg al verplaatst naar 25 april 2021. De organisatie hoopt dat het virus dan meer onder controle is en er weer een evenement georganiseerd kan worden waarbij mensen lijfelijk aanwezig kunnen zijn. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder worden er meerdere opties bedacht om alle veiligheidsmaatregelen in acht te kunnen nemen.

De filmindustrie heeft het afgelopen jaar flinke klappen gehad. Producties werden stil gelegd, bioscopen moesten hun deuren sluiten en veel mensen die werkzaam in het wereldje waren raakten hun baan kwijt. De Academy heeft daarom de periode verlengd om films in aanmerking te laten komen voor een nominatie. In plaats van 31 december wordt er nu tot 28 februari 2021 gekeken naar films die in première gaan of die op een streamingservice te zien zijn.

In september werden de belangrijkste televisieprijzen, de Emmy Awards, nog op een hybride wijze uitgereikt. Presentator Jimmy Kimmel stond in een studio in Los Angeles en had via Zoom contact met alle genomineerden en uiteindelijke winnaars.