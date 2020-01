Oscarfavoriet 1917 ook in Nederland bioscoophit: 150.000 bezoekers in eerste week

Silence Of The Lambs krijgt sequel: tv-serie over Clarice in de maak

10:44 ,,Well Clarice..." De begroeting van Dr. Hannibal Lecter uit Silence Of The Lambs is een van de meest iconische filmquotes aller tijden. De Amerikaanse zender CBS gaat nu een sequel maken over de Clarice in kwestie in de vorm van een televisieserie, meldt onder meer Deadline.