Oscar Aerts moet opnieuw onder het mes

In het najaar van 2016 kreeg Oscar de diagnose Syndroom van Cushing. Hierdoor groeit er een tumor op zijn hypofyse die de hormoonhuishouding in de war schopt. Na maandenlange strubbelingen werd hij eindelijk geopereerd. ,,Vooral de week erna was ik echt naar de klote. Je bent hormonaal helemaal in de war, super weird, ik was zo labiel als wat. Als iemand vroeg hoe het met me ging, moest ik al meteen janken. Jánken!''

Gelukkig voelt de acteur zich nu goed. ,,Alleen bleek laatst dat er toch nog een stukje van de tumor is achtergebleven. En ook dat moet operatief verwijderd worden. Dat was wel weer even een klap'', vertelt Oscar. ,,Ik schrok eerst heel erg en werd best emotioneel, maar daarna dachten mijn vriendin en ik ook: hup, we gaan er vol tegenaan.''