Originele castleden maken opwachting in Jurassic World 3

De drie acteurs, die de hoofdrollen vertolkten in de originele Jurassic Park-film uit 1993, hebben in het nieuwe deel zelfs een redelijk grote rol. Voor Jeff is het overigens niet zo lang geleden dat hij in de Jurassic Park-franchise te zien was. In het tweede deel van Jurassic World, dat in juni verscheen, had hij al een cameo. Laura en Sam stonden langer geleden voor het laatst oog in oog met de dinosauriërs; zij keerden allebei kort terug in Jurassic Park III uit 2001.