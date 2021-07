Organisatie zet streep door Pukkelpop 2021

De organisatie wilde van de overheid duidelijkheid over het maandag aangekondigde Covid Safe Ticket; het bewijs waarmee gevaccineerde en negatief geteste bezoekers vanaf 13 augustus toegang krijgen tot grote evenementen. Voor niet-gevaccineerde bezoekers zou de maatregel betekenen dat ze zich tijdens het festival meerdere keren moeten laten testen.

‘Afgelopen maandag werd bekend dat de huidige maatregelen het voor ons onmogelijk maken om het festival te organiseren’, schrijft de organisatie nu. ‘De situatie waarin de overheid zich bevindt is zeker niet te benijden. En die van ons ook niet.’ Het grootste deel van de bezoekers is jong en daarmee volgens de organisatie vaak niet volledig gevaccineerd. ‘Hun geluk, maar ook hun veiligheid, is onze grootste zorg.’