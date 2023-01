Oranjes op Argentijnse camping: ‘Maakte mij zorgen over hun veiligheid’

Campingeigenaar Patricia Montenegro keek haar ogen uit op Nieuwjaarsdag. Opeens verschenen daar een paar grote auto's en tientallen mensen, waaronder beveiligers. Aan de rand van het schitterende Mascardi-meer meldden zich plotsklaps de Oranjes bij de receptie van haar camping. Dat het om de Oranjes ging had ze in eerste instantie niet in de gaten. ,,Maar ik had wel door dat er beroemde mensen aankwamen, want opeens bevonden zich heel veel mensen rondom de ingang.”

Conflicten rondom camping

Camping Relmu Lafken is een plek die gerund wordt door de Lof Wiritray, dat is een zogenaamde Mapuche-gemeenschap. De Mapuches zijn de oorspronkelijke bewoners van grote delen van Patagonië in het zuiden van Argentinië. ,,We hebben een interculturele camping waar wij van alles vertellen over onze eigen geschiedenis en voorouders”, vertelt Patricia trots. Uit het hele land komen mensen naar haar camping. En nu dus ook koninklijk bezoek uit ons land.

,,Ik had ze graag nog veel uitgebreider verwelkomd, maar we wisten nergens van. We zijn ontzettend trots dat de koninklijke familie hier is geweest, zeker ook omdat we de afgelopen vijf jaar nogal wat conflicten in de regio hebben gehad. Dat dan zo’n belangrijk figuur als Máxima langskomt, geeft ons extra kracht”, aldus Patricia. Camping Relmu Lafken ligt op 25 kilometer ten zuiden van de stad Bariloche, aan de noordelijke kant van het Mascardi-meer. Dat is vlakbij de plek waar sinds 2017 veel conflicten zijn over landonteigeningen en illegale nederzettingen.

‘We zijn een vreedzame gemeenschap’

De camping heeft de Oranjes - inclusief de drie prinsessen - naar een mooi stuk van het terrein gebracht, waar zij een paar uur doorbrachten. ,,Ik weet niet wat ze daar gedaan hebben, want ik wil hun privacy garanderen. Maar ze hebben ongetwijfeld wat gewandeld in de prachtige natuur die wij hier hebben. Ik was bezorgd over hun veiligheid, want er waren op dat moment veel andere mensen op de camping. Maar het is gelukkig allemaal goed gegaan, want wij zijn een vreedzame gemeenschap. Het was een heel speciale dag voor ons.”

Rebelse prinses

Eerder berichtten veel Argentijns media al over de koninklijke familie die de feestdagen doorbrengt in Argentinië, het geboorteland van koningin Máxima. Daarbij was onder meer de nodige aandacht voor de feestvierende prinses Alexia - ‘de rebelse prinses’ zoals ze hier genoemd wordt - die naar de exclusieve club Tequila in Buenos Aires zou zijn geweest. De koninklijke familie was verder onder meer in Villa La Angostura, waar Martin Zorreguieta - de broer van Máxima - het restaurant Tinto Bistro runt. De familie verbleef daar op het zwaarbeveiligde landgoed Cumelén, waar ook oud-president Mauricio Macri (2015-2019) een huis heeft. Macri en zijn vrouw zijn goede vrienden van de Oranjes.

