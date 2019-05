Oranjes komen bij van privéfeestje jarige Van Vollenhoven

Floor Eimers: Balletaudi­tie is bijna een soort vleeskeu­ring

7:28 Ze danst haar eerste hoofdrol bij het Nationale Ballet, in Het Zwanenmeer, waarvan ze als 4-jarige zo onder de indruk was. Floor Eimers is de witte én zwarte zwaan in de choreografie van Rudi van Dantzig. ,,Het is dramatiek in het kwadraat.’’