Oranjes feliciteren prinses Beatrix vanaf Aruba: ‘We gaan het zeker nog vieren’

Beatrix viert haar verjaardag zonder Willem-Alexander, koningin Máxima en Amalia. Zij zijn namelijk nog in het Caribisch deel van Nederland. Wel hebben ze prinses Beatrix vanochtend gefeliciteerd met haar 85ste verjaardag. ,,Het eerste wat we deden. Ze was erg blij met het telefoontje en is erg blij met dit bezoek”, vertelde de koning aan het begin van de tweede en laatste dag van de Oranjes op Aruba. ,,Als we terug zijn gaan we het zeker nog vieren’', aldus de vorst.