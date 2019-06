Opvallend! Metallica speelt André Hazes in de Johan Cruijff-Arena

,,Dit is een ode aan een artiest uit jullie land. Uit deze stad. We hebben veel respect voor hem”, zei de band voorafgaand aan het optreden. Met Robert Trujilo op bas en zang en Kirk Hammett op gitaar brachten bijna vier minuten lang het nummer Bloed, Zweet en Tranen ten gehore in de Johan Cruijff Arena.



De reactie uit de zaal was overwegend positief. Het publiek reageerde eerst lachend en zong vervolgens enthousiast met de band mee. Dat was nodig, want de zang van Trujilo (en dan vooral zijn Nederlands) was gebrekkig, maar ook aandoenlijk.



Metallica staat in de Johan Cruijff Arena in het kader van WorldWired Tour. Het optreden is onderdeel van een enorme reeks openluchtconcerten in Europa die de band tussen 1 mei en 25 augustus 2019 langs stadions, parken en een kasteel leidt. De laatste keer dat de Amerikaanse rockband in de Amsterdamse Arena stond, was in 2004.