Opvallend! Eurovisionsite geeft Rotterdam aan als locatie Songfestival

Het zou allemaal pas vrijdag bekend worden gemaakt. De locatie van het Eurovisie Songfestival. Twee persconferenties zijn er belegd. Maastricht en Rotterdam zijn dé twee kandidaten. De website waarop Rotterdam als hostcity wordt genoemd, stond echter vanavond ineens korte tijd online. Inmiddels is de pagina echter verwijderd. Op bovenstaand screenshot dat door de redactie van deze site werd gemaakt, is het evenement nog te zien.



In Rotterdam houdt verantwoordelijk wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) het hoofd koel. ,,Ik geloof het allemaal pas als het officieel is. We wachten zoals afgesproken vrijdag af.’’



Volgens ingewijden rond het festival kan het ‘uitgelekte’ nieuws niet kloppen, omdat er nog geen beslissing is genomen. Dat besluit zou pas morgen worden genomen. Er wordt gesteld dat er of een hacker bezig is geweest of dat per ongeluk een van de twee pagina’s die zijn aangemaakt online is geplaatst.