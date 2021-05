Opnieuw aanklacht van ex-vriendin tegen Marilyn Manson wegens seksueel misbruik

i can see your voice Marieke dreigt tv-carrière vaarwel te zeggen: ‘Ik ben overtuigd van mijn gelijk’

28 mei RTL-ster Marieke Elsinga heeft gisteravond voor het oog van 1,2 miljoen kijkers haar tv-carrière op het spel gezet in I can see your voice. De Qmusic-dj wist zó zeker dat de 29-jarige deelnemer Nick kon zingen, dat ze beloofde te stoppen met televisie als ze ernaast zat. Hoe dichterbij het optreden kwam, des te zenuwachtiger ze werd. ,,Dit wordt niks, daar gaat je carrière.’’