Opnames Wie is de Mol? mogelijk tóch door

Update Twee miljoen kijkers zien liefde boer Willem voor school­vriend Maarten: ‘Vonkje was blijven branden’

8:01 Twee miljoen mensen zagen gisteravond dat boer Willem, in 2012 de eerste homoseksuele deelnemer aan Boer Zoekt Vrouw, weer gelukkig is in de liefde. Het is ‘pril maar veelbelovend’ met Maarten, die hij nog kent van de landbouwschool 33 jaar geleden. ,,Het vonkje was blijven branden’’, zei hij in de special van de NPO 1-hit.