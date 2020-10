Opnames vierde seizoen van populaire Netflix-serie Stranger Things hervat

De opnames van de vierde reeks waren in februari gestart, maar moesten na een paar weken alweer worden gestaakt. De afgelopen weken werd al gefluisterd over nieuwe startdata, maar tot nu toe was er nog niets bevestigd.

Wanneer de vierde serie op Netflix verschijnt, is nog niet duidelijk. Door de vertraging is het aannemelijk dat dit pas volgend jaar is.

Stranger Things voor dummies

Stranger Things is een Amerikaanse sciencefictionserie die zich volledig afspeelt in de jaren 80 en verhaalt over een groepje pubers dat te maken krijgt met een huiveringwekkende vijand uit een donkere dimensie, The Upside Down. De populaire serie bevat naast hommages aan de popcultuur van dat decennium talloze verwijzingen naar het werk van onder anderen Steven Spielberg, Stephen King, John Carpenter en George Lucas. Het eerste seizoen ging in 2016 in première op het streamingplatform.