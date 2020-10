Opnames Riverdale en Supergirl in Canada gestaakt wegens corona

Mensen die momenteel aan films en series werken in Noord-Amerika doen dat onder strenge maatregelen. Een daarvan is dat cast en crew geregeld getest worden op corona, maar er is niet genoeg capaciteit in de stad om aan de vraag te voldoen. Een studiomedewerker laat woensdag anoniem aan The Hollywood Reporter weten dat de meeste producties het oponthoud zien als ‘een tijdelijke glitch’