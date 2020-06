Opnames Friends-reünie nog deze zomer van start

Dat bevestigt Marta Kauffman, één van de makers van de serie, in een interview met The Wrap. ,,Zolang er geen tweede coronagolf komt, zouden we deze zomer nog van start kunnen gaan met de opnames. We vermoeden halverwege augustus.”

Het was niet gemakkelijk om David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey) en Matthew Perry (Chandler) weer samen in één kamer te krijgen, vanwege hun drukke agenda’s. Men hoopt dan ook dat de opnames zoals gepland kunnen doorgaan deze zomer, want een nieuwe datum prikken kan vele maanden uitstel betekenen.

De planning is dat de special, een eenmalig aflevering zonder script, eind dit jaar te zien zal zijn op HBO Max, een nieuw streamingplatform van HBO. Of de reünie ook in Nederland te zien is, is nog maar de vraag. HBO Max wordt vooralsnog alleen in Amerika uitgerold.

Herhalingen van de populaire tv-serie zijn momenteel te zien op Netflix.