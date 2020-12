Opname van telefoongesprek Johnny de Mol en Shima Kaes duikt online op

Een audio-opname van een telefoongesprek tussen Johnny de Mol en zijn ex-vriendin Shima Kaes is opgedoken op YouTube. Meerdere nieuwssites berichten vandaag over de opname, die vier dagen geleden met een anoniem account werd geplaatst. Kaes’ juridisch adviseur Karim Aachboun bevestigt aan deze site dat zij in het fragment te horen is.

Aachboun deed vorige week namens Shima Kaes aangifte tegen De Mol van zware mishandeling en poging tot doodslag. Het tien seconden durende fragment komt uit de tape die Aachboun aandroeg als een van de bewijsstukken.

,,Ik ben heel hardhandig geweest met je en fucking terecht’’, zegt De Mol in het fragment. Kaes antwoordt: ,,Je hebt mijn mond vastgehouden, je hebt me de kamer gewoon niet uit laten gaan en je hebt me gewoon helemaal door elkaar geschud en ik heb gewoon een blauw oog gehad.’’ Daarop reageert De Mol: ,,Precies.’’

Quote Je hebt mijn mond vastgehou­den, je hebt me de kamer gewoon niet uit laten gaan en je hebt me gewoon helemaal in elkaar geschud Shima Kaes in het audiofragment

Herbelevingen

Johnny de Mol en de Perzisch-Siciliaanse Kaes kregen in 2014 een relatie. In april 2015 verloofden ze zich, maar een maand later gingen ze uit elkaar.



De aangifte van Kaes gaat over drie vermeende incidenten uit 2015 - in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza - waarbij Johnny de Mol haar onder meer zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen. Naast de tape voegde Aachboun bij de aangifte ook foto’s waarop de verwondingen van Kaes te zien zijn, evenals een document waarin een huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoewel de vermeende incidenten al jaren geleden plaatsvonden, durfde Kaes naar eigen zeggen eerder geen aangifte te doen. Door het recent verschenen boek De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland van Quote-journalist Mark Koster, waarin de vermeende mishandeling ook is beschreven, zou Kaes ‘kampen met herbelevingen’. Daarom deed ze onlangs alsnog aangifte.

Publiciteitsstunt

De Mols advocaat Peter Plasman was vanavond niet direct bereikbaar voor commentaar. Hij liet eerder weten dat er weliswaar ‘confrontaties’ en ‘handtastelijkheden’ voorkwamen binnen de turbulente relatie, maar dat van mishandeling nooit sprake was.



Na de aangifte zei hij: ,,Johnny de Mol neemt met verbazing kennis van deze verhalen, die hij ziet als de zoveelste ordinaire publiciteitsstunt van Aachboun. Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging tot doodslag is absurd, vooral na zes jaar. Deze trial by media past helemaal in de chantage van de familie De Mol door dezelfde Aachboun.”



Plasman verwees naar een eerdere aangifte die hij namens de familie De Mol deed tegen Karim Aachboun. Dit als reactie op een brief van Kaes’ juridisch adviseur die voorstelde tot een ‘schikking’ te komen. De familie beschouwde dit schrijven als chantage en deed aangifte van ‘afdreiging’.

Reacties

Shima Kaes’ juridisch adviseur zegt over het lekken van de tape: ,,Mijn cliënte betreurt het feit dat haar privacy en die van haar ex-verloofde Johnny de Mol wederom niet worden gerespecteerd. Eerder bleek al, volgens BNR Nieuwsradio, dat RTL Boulevard en Shownieuws de geluidsopname van journalist/schrijver Mark Koster hebben ontvangen, die recentelijk een boek over de familie De Mol heeft geschreven. Cliënte vermoedt dat Koster deze geluidsopname van haar voormalige advocaat Mark Teurlings heeft ontvangen, nadat via een getuigenverklaring is komen vast te staan dat Teurlings (zonder toestemming van cliënte) informatie aan Koster heeft gelekt.’’

Hij vervolgt: ,,Met betrekking tot uw vraag of de inhoud van het via YouTube gelekte geluidsfragment op echtheid berust, kan ik bevestigen dat de inhoud daarvan in ieder geval klopt en een van de bewijzen is voor de aangifte van cliënte tegen haar ex-verloofde Johnny de Mol.”

Quote Ze maken zich steeds weer bewust schuldig aan smaad en laster en daar is het laatste woord nog niet over gezegd Mark Teurlings

Advocaat Mark Teurlings ontkent de opname te hebben gedeeld. ‘Uiteraard heb ik niets aan Mark Koster gegeven’, laat hij via WhatsApp weten. ‘Dat heeft Mark Koster al diverse malen bevestigd en dat weet Shima Kaes zelf. Dat is aantoonbaar. Zij heeft zelf Mark Koster gesproken en Koster beschikte daarna kennelijk over een fragment. De klachten [daarover] bij de Deken zijn afgewezen door de Raad van Discipline. Ze zijn daartegen in verzet. Ze maken zich steeds weer bewust schuldig aan smaad en laster en daar is het laatste woord nog niet over gezegd.’

Mark Koster laat via WhatsApp weten: ‘Voor het boek zijn 150 personen for the record en tientallen als off the record benaderd. De bronnenlijst staat in het boek. Daar laat ik het bij.’

Verslaggever Gudo Tienhooven lichtte het nieuws rond de zaak onlangs toe: