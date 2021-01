Ophef over ‘verkeerde’ Vogue-cover Kamala Harris

Volgens Ali waren de teams van Harris en Wintour het eens geworden over de definitieve foto, waarop Harris te zien is in een poederblauw pak met een zachtgeel-oranje achtergrond. Maar op de foto die uiteindelijk op de voorkant van het fysieke magazine staat, draagt Harris een zwart pak met All Stars-schoenen.



Daarbij lijkt de achtergrond op die van een standaard ‘high school prom night’ foto. Volgens Ali is het onacceptabel dat Vogue zonder Harris’ medeweten de foto heeft geplaatst. Het team van de aanstaande vice-president was dan ook onaangenaam verrast, twitterde hij.