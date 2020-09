Operazangeres en presentatrice Caroline Kaart (88) overleden

Ook speelde de Schots-Nederlandse Kaart in musicals, waaronder Blijvend applaus en Amerika Amerika van Jos Brink. Ze richtte de Stichting Caroline Kaart op, die de beoefening van podiumkunst bevorderde. In 1982 werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



De afgelopen jaren verbleef Caroline in het Rosa Spier Huis in Laren. Gisteren is ze daar overleden. Op zondag 20 september zendt Omroep Max een eerbetoon aan Kaart uit. Caroline Kaart in Memoriam is om 11.05 uur te zien op NPO 1.