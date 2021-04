Operazangeres Christa Ludwig (93) overleden

Talitha Muusse: ik had misschien eerder moeten stoppen bij Op1

14:44 Talitha Muusse had misschien wel eerder moeten stoppen bij Op1. De presentatrice sloot haar tijd bij het praatprogramma voortijdig af omdat omroep KRO-NCRV voorwaarden stelde die botsten met haar persoonlijke en professionele waarden. Bij nader inzien had Muusse die beslissing eerder kunnen maken, vertelde ze zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.