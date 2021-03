Operatie Ruud de Wild goed verlopen: ‘Hij is positief en sterk’

Dat laat zijn vriendin Olcay Gulsen weten op Instagram. ‘Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst vijf uur, maar het is allemaal gelukt!’, schrijft ze in haar Stories. Volgens Gulsen is Ruud positief en sterk. ‘Hij was mij zelfs nog aan het oppeppen voordat hij het ziekenhuis in liep.’