Bijna 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Fiselier haar collega's in het NPO 1-programma van de ene in de andere verbazing liet vallen. Zelf keek de mezzosopraan met een groepje vrienden op de bank in Berlijn, waar ze woont en werkt bij de Komische Oper.



Sinds de uitzending staat haar telefoon roodgloeiend met reacties. ,,Het is ontzettend overweldigend'', vertelt een euforische Maria. ,,En het is ongelooflijk om bij een groter publiek door te breken met iets wat helemaal niet mijn ding is.''



Althans, niet om te zingen. Maria luisterde het nummer al graag toen het zestien jaar geleden uitkwam. Vooral de tekst, over het pakken van kansen op het juiste moment, staat dichtbij haar. Voor Fiselier was het rapoptreden zo'n moment, een kans om indruk te maken op talloze kijkers.



Het was 'magisch' om te merken dat het lukte. ,,De redactie was verbaasd over mijn keuze voor het lied'', vertelt Maria. ,,Maar bij de repetitie wist de regisseur niet wat hem overkwam. Dus ik voelde al aan dat het misschien iets groots kon worden.''



Het zaadje voor het optreden werd geplant in een karaokebar. Tijdens het stappen waagde Maria zich eerder dit jaar aan het Eminem-nummer, zonder enige voorbereiding. Haar vriend wist dat Fiselier zou meedoen aan Beste Zangers, net als YouTube-ster Davina Michelle. De 22-jarige zangeres, die eigenlijk Michelle Hoogendoorn heet, is dol op Eminem. En in het programma zingen artiesten elkaars favoriete liedjes. ,,Mijn vriend zei: dát moet je doen voor Davina!''



Uren van studeren volgden, op de tekst en de plekken waarop Maria adem zou halen. ,,Als je één woord fout doet, ben je er meteen uit en moet het opnieuw'', zegt ze. ,,Maar uiteindelijk stond het er in één keer op.''

Niet mijn ding, wel goed